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В Елатьме близок к завершению капремонт детской школы искусств

7info
Детская школа искусств в Елатьме
Фото: vk.com/kasrayon

Близится к завершению капитальный ремонт Елатомской детской школы искусств, модернизируемой в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщила группа Касимовского района Рязанской области ВКонтакте.

17 июля объект осмотрели заместитель главы администрации района Эльвира Андрианова, начальник управления культуры и туризма Алёна Кадыкова и подрядчик — генеральный директор ООО СК «Мещера» Василий Шмелев.

Работы ведутся с опережением графика. Планируемая дата торжественного открытия школы — 1 сентября 2023.

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