В Елатьме близок к завершению капремонт детской школы искусств

Близится к завершению капитальный ремонт Елатомской детской школы искусств, модернизируемой в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщила группа Касимовского района Рязанской области ВКонтакте.
17 июля объект осмотрели заместитель главы администрации района Эльвира Андрианова, начальник управления культуры и туризма Алёна Кадыкова и подрядчик — генеральный директор ООО СК «Мещера» Василий Шмелев.
Работы ведутся с опережением графика. Планируемая дата торжественного открытия школы — 1 сентября 2023.