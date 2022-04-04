В Екатеринбурге зверски избили женщину за кормление бездомных собак

Стражи порядка разыскивают жителя Екатеринбурга, которого подозревают в жестоком избиении 42-летней Натальи Зайцевой, пишет КП.

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Инцидент произошел вечером 28 марта в частном секторе на Сортировке. Сообщается, что женщина пришла туда, чтобы покормить стаю бездомных собак.

По словам потерпевшей, которая провела три дня была без сознания и чудом выжила, злоумышленник ударил ее бутылкой, а потом стал бить ногами возле мусорной площадки.

«Наташа ползла в крови до дома. Там ее уже нашел муж, скорую вызвала полиция», – отметила знакомая женщины.

У жертвы в трех местах проломлен череп, она ослепла на один глаз из-за отслоения сетчатки. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Потерпевшей сделали операцию, сейчас ее состояние стабильное.

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По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина, который избил Наталью, все еще на свободе.