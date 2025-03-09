В Екатеринбурге женщина мучительно умерла в сауне на глазах мужа

Следователи проверяют обстоятельства гибели женщины в сауне на глазах мужа в Екатеринбурге, пишет «КП».

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 марта. По словам мужа, 41-летняя супруга плавала в бассейн, вскоре он заметил, что она ушла под воду. Мужчина бросился на помощь, достал ее. Тело жены покрылось судорогами, а изо рта шла пена.

К моменту прибытия скорой женщина была в критическом состоянии и спасти ее не удалось. Семья погибшей уточнила, что она не страдала эпилепсией.

«Бог забрал ее у нас. Галина была хорошим человеком. Мы все очень любили Галину. Мужу сейчас очень тяжело. Он плачет и говорит, что любит ее», — рассказала родственница. Реклама

По данным СК, криминала в этой истории нет. По одной из версий, причиной трагедии стал резкий спазм сосудов после парилки.