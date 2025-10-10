В Екатеринбурге забирают на СВО мужчину, чья жена покалечила детей и убила себя

Жителя Екатеринбурга хотят вернуть на спецоперацию после того, как его бывшая жена нанесла увечья детям и убила себя, пишет E1.RU.

Трагедия произошла в январе в Красноуральске. Тогда женщина, будучи в состоянии опьянения, напала на сына 7 и дочь 9 лет.

Глава семейства подписал контракт с Минобороны в 2023 году и ушел на фронт. Осенью прошлого года он получил ранение и восстановился в госпитале в Донецке. Узнав о случившемся в семье, он вылетел в Екатеринбург.

«Не раз я выживал только чудом, видимо, это судьба. Бог меня уберег. Иначе с кем бы они остались? У них никого, кроме меня, нет», — объяснил боец.

Дети перенесли несколько операций, им восстановили порванные сухожилия. Семья осталась жить в Екатеринбурге, где они проходили лечение.

Их отец отправил рапорт на увольнение, чтобы остаться с сыном и дочкой, спустя полгода он узнал, что его считают пропавшим без вести. Мужчина не ожидал, что в такой ситуации от него потребуют вернуться в часть.

Боец направил документы в часть через военкомат, а также обратился за помощью к омбудсмену в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Она пояснила, что у него есть законные основания, чтобы уволиться со службы по семейным обстоятельствам.