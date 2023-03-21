Вторник, 21 марта, 2023
powder

В Екатеринбурге вышел на свободу маньяк, казнивший жертв электричеством

На главнуюНовости мира

На свободу вышел маньяк-убийца Егор Хабаров, известный также по кличке Электрик, сообщил E1.RU.

По информации издания, он работал мастером электроучастка на Новоберезовской ТЭЦ. Злоумышленник заманивал жертв в гараж, а там казнил при помощи электричества. Убийца любил наблюдать за судорогами умирающих людей.

Правоохранители поймали мужчину, после чего его признали невменяемым и отправили в психбольницу. Неизвестно, когда именно Хабарова признали здоровым.

Екатеринбуржец опознал маньяка во время случайной встречи.

«я посмотрел на него со всех сторон и понимаю, что это он! я ему говорю: «Ты же Электрик?» Это его сильно ошарашило, он заметно испугался. Говорит, нет, у меня другая профессия. Я: «Но прозвище ведь Электрик?» Сказал, что узнал его. Он подтвердил» – отметил собеседник издания.

Хабаров уточнил, что прошел необходимое лечение.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации