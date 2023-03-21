На свободу вышел маньяк-убийца Егор Хабаров, известный также по кличке Электрик, сообщил E1.RU.

По информации издания, он работал мастером электроучастка на Новоберезовской ТЭЦ. Злоумышленник заманивал жертв в гараж, а там казнил при помощи электричества. Убийца любил наблюдать за судорогами умирающих людей.

Правоохранители поймали мужчину, после чего его признали невменяемым и отправили в психбольницу. Неизвестно, когда именно Хабарова признали здоровым.

Екатеринбуржец опознал маньяка во время случайной встречи.

«я посмотрел на него со всех сторон и понимаю, что это он! я ему говорю: «Ты же Электрик?» Это его сильно ошарашило, он заметно испугался. Говорит, нет, у меня другая профессия. Я: «Но прозвище ведь Электрик?» Сказал, что узнал его. Он подтвердил» – отметил собеседник издания.

Хабаров уточнил, что прошел необходимое лечение.