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Пятница, 5 мая, 2023

В Екатеринбурге водитель с «блатным» номером подрезал женщину, чтобы проучить

На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге произошел конфликт между двумя водителями, пишет E1.RU.

Четвертого мая автомобилистка ехала по крайней левой полосе в районе мебельного центра «Гулливер». Сзади в нее уперся Mercedes с номером «111» и начал моргать фарами, чтобы женщина сместилась в правый ряд, однако ей мешали попутные автомобили. В ответ водитель немецкой иномарки стал зажимать машину к левому разделителю и заставлять остановиться.

«Затем он обогнал и начал оттормаживаться перед моим передним бампером», – отметила екатеринбурженка.

После этого автомобилист не давал проехать женщине, зажимал ее в ряду, а также выкрикивал ей угрозы и оскорбления. Вероятно, мужчина хотел заставить ее остановиться и «поговорить».

В свердловской ГИБДД призвали водителей соблюдать правила и уважать других участников движения.

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