В Екатеринбурге вдову участника СВО оставили без многомиллионных выплат

Жительница Екатеринбурга не может получить выплаты после гибели мужа в зоне спецоперации почти год назад, об этом сообщила E1.RU сноха женщины.

Получив извещение о смерти, вдова обратилась в военкомат, чтобы получить субсидии, однако деньги ей так и не выдали.

«В военкомате сказали: «Раз он не погиб, а умер, вы не можете получить выплаты», — рассказала собеседница издания.

Вскоре в воинскую часть отправили запрос, чтобы провести расследование обстоятельств гибели уральца. В извещении о смерти написано, что 53-летний мужчина скончался 3 декабря 2023 года от острой сердечной недостаточности.

Родственники говорят, что у бойца не было проблем со здоровьем. Он был слесарем-механиком и обслуживал танки. Перед заключением контракта медкомиссия признала его годным для службы.

Единственные деньги, которые получила вдова после смерти мужа, — это страховые выплаты. Как отметил депутат ГД Максим Иванов, женщине выплатили все, что положено по закону.

Вдова погибшего написала обращение в аппарат свердловского омбудсмена.