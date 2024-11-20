В Екатеринбурге вдову участника СВО оставили без многомиллионных выплат

Жительница Екатеринбурга не может получить выплаты после гибели мужа в зоне спецоперации почти год назад, об этом сообщила E1.RU сноха женщины.
Получив извещение о смерти, вдова обратилась в военкомат, чтобы получить субсидии, однако деньги ей так и не выдали.
Вскоре в воинскую часть отправили запрос, чтобы провести расследование обстоятельств гибели уральца. В извещении о смерти написано, что 53-летний мужчина скончался 3 декабря 2023 года от острой сердечной недостаточности.
Родственники говорят, что у бойца не было проблем со здоровьем. Он был слесарем-механиком и обслуживал танки. Перед заключением контракта медкомиссия признала его годным для службы.
Единственные деньги, которые получила вдова после смерти мужа, — это страховые выплаты. Как отметил депутат ГД Максим Иванов, женщине выплатили все, что положено по закону.
Вдова погибшего написала обращение в аппарат свердловского омбудсмена.