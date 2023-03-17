В запертой квартире на Таганской в Екатеринбурге нашли детей с мертвыми родителями, сообщило издание E1.RU.

Инцидент произошел днем 15 марта. Жилище удалось вскрыть соседям, которые обнаружили в помещении двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. По предварительной версии, дети провели почти трое суток рядом с телами мертвых родителей.

По словам местных жителей, супругам было примерно по 30 лет. Следы крови в квартире отсутствовали. С места трагедии изъяли порошок, а у трупов была пена у рта.

«По первым признакам, муж и жена отравились наркотиками», — рассказал источник издания.

По предварительной информации, мужчина был судим, а также привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Сейчас дети находятся в больнице в стабильном состоянии. После выписки их готовы забрать родственники.