Пятница, 17 марта, 2023
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В Екатеринбурге в запертой квартире нашли детей с мертвыми родителями

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В запертой квартире на Таганской в Екатеринбурге нашли детей с мертвыми родителями, сообщило издание E1.RU.

Инцидент произошел днем 15 марта. Жилище удалось вскрыть соседям, которые обнаружили в помещении двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. По предварительной версии, дети провели почти трое суток рядом с телами мертвых родителей.

По словам местных жителей, супругам было примерно по 30 лет. Следы крови в квартире отсутствовали. С места трагедии изъяли порошок, а у трупов была пена у рта.

«По первым признакам, муж и жена отравились наркотиками», — рассказал источник издания.

По предварительной информации, мужчина был судим, а также привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Сейчас дети находятся в больнице в стабильном состоянии. После выписки их готовы забрать родственники.

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