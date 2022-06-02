В Екатеринбурге умер мужчина, которого зверски избила банда южан

Житель Екатеринбурга Алексей Казанцев, которого жестоко избила банда южан, скончался в больнице, пишет E1.RU.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая. Как стало известно, мужчина поздравлял друзей-пограничников. После встречи он пошел домой по улице Грибоедова. По одной из версий, на Алексея напали, когда он заступился за женщину.

После этого Казанцев впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

«Сейчас мы готовимся к похоронам, прощание пройдет в субботу или понедельник. Точную причину смерти установят после вскрытия», – рассказала его супруга Наталья.

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