Пятница, 6 декабря, 2024
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В Екатеринбурге учитель ударила восьмиклассника по лицу на уроке: видео

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В школе № 80 Екатеринбурга учитель ударила восьмиклассника по лицу на уроке, издание E1.RU опубликовало видео случившегося.

По предварительной версии, женщине не понравилось, что мальчик отказался убирать телефон.

« Во время урока учитель ударила несовершеннолетнего по лицу, отреагировав подобным образом на то, что школьник срывал урок, включая музыку на телефоне, а на просьбы педагога не реагировал», – уточнили в прокуратуре Свердловской области.

Ведомство начало проверку. Также в ситуации будут разбираться следователи.

В школе начали внутреннее служебное расследование. В департаменте образования подчеркнули, что учительница нарушила запрет на применение непедагогических методов, ей вынесли дисциплинарное взыскание.

При этом педагог и родители ученика извинились друг перед другом.

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