В Екатеринбурге учитель ударила восьмиклассника по лицу на уроке: видео

В школе № 80 Екатеринбурга учитель ударила восьмиклассника по лицу на уроке, издание E1.RU опубликовало видео случившегося.
По предварительной версии, женщине не понравилось, что мальчик отказался убирать телефон.
Ведомство начало проверку. Также в ситуации будут разбираться следователи.
В школе начали внутреннее служебное расследование. В департаменте образования подчеркнули, что учительница нарушила запрет на применение непедагогических методов, ей вынесли дисциплинарное взыскание.
При этом педагог и родители ученика извинились друг перед другом.