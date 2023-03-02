В Екатеринбурге топ-менеджер расстрелял пьяного мужчину

Житель Екатеринбурга расстрелял из травматического пистолета мужчину, который шумел в подъезде, сообщили E1.RU в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел ночью 27 февраля в доме на Комсомольской улице. По предварительной версии, горожанин пришел в гости к своей бывшей жене. Парочка выпивала, после чего начала ссориться.

Вскоре он ушел на улицу, где встретил возле подъезда жителя соседней квартиры. Тот сделал замечание пьяному незнакомцу из-за нарушения режима тишины.

«После словесной перепалки сосед, возмущавшийся из-за шума, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента», — уточнили в полиции.

В итоге потерпевшего госпитализировали без сознания с пробитой головой.

Стрелком оказался 30-летний директор магазина крупной торговой сети. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Топ-менеджеру грозит до 10 лет колонии.