Четверг, 2 марта, 2023
powder

В Екатеринбурге топ-менеджер расстрелял пьяного мужчину

На главнуюНовости мира

Житель Екатеринбурга расстрелял из травматического пистолета мужчину, который шумел в подъезде, сообщили E1.RU в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел ночью 27 февраля в доме на Комсомольской улице. По предварительной версии, горожанин пришел в гости к своей бывшей жене. Парочка выпивала, после чего начала ссориться.

Вскоре он ушел на улицу, где встретил возле подъезда жителя соседней квартиры. Тот сделал замечание пьяному незнакомцу из-за нарушения режима тишины.

«После словесной перепалки сосед, возмущавшийся из-за шума, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента», — уточнили в полиции.

В итоге потерпевшего госпитализировали без сознания с пробитой головой.

Стрелком оказался 30-летний директор магазина крупной торговой сети. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Топ-менеджеру грозит до 10 лет колонии.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации