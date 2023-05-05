Водитель такси напал на пассажира возле дома на Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге, пишет E1.RU.

Инцидент произошел днем 3 мая. Пострадавший рассказал, что таксист приехал на место и отказался везти его без объяснения причин. Также он потребовал, чтобы пассажир покинул салон.

«Из-за нежелания опаздывать и терять деньги за подачу, которые бы сняли, так как водитель уже сменил статус на «На месте», я отказался выходить до отмены заказа водителем либо исполнения заказа», – пояснил екатеринбуржец.

В итоге водитель стал силой вытаскивать его на улицу, после чего уехал. Пассажир утверждает, что получил несколько ударов по лицу, шее, голове и торсу.

«Все это сопровождалось угрозами примерно в таком ключе: «Я тебя инвалидом сделаю, убью. Достали! Русня поганая!» – отметил потерпевший.

В службе поддержки сервиса заявили, что заблокировали водителя. Мужчина уже написал заявление в полицию, там проводят проверку.