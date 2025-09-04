Четверг, 4 сентября, 2025
13.9 C
Рязань
Новости России

В Екатеринбурге свадьба закончилась массовым отравлением

powder
Изображение от freepic.diller на Freepik

Молодожены и их семьи массово отравились на свадьбе в коттедже Olymp Hall в Екатеринбурге, пишет издание E1.RU.

Торжество прошло 29 августа. По словам одной из пострадавших, отравились 15 человек, среди них трое детей. Им стало плохо через день после гуляний. Взрослых госпитализировали в больницу № 40, детей — в больницы № 15 и 9. Почти всем диагностировали норовирусную инфекцию.

«Молодоженам вернули часть стоимости банкета. Там вину не признают, просили никому в больницах не говорить, где мы были», —  рассказала гостья свадьбы.

Она уточнила, что в тяжелом состоянии семь человек.

При этом в коттедже Olymp Hall заявили, что отдыхающие могли подцепить инфекцию в другом месте.

Самые читаемые материалы

Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Врач Власов: самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка

Интоксикация довольно быстро вызывает повреждение печени, отек головного мозга и может закончиться летально
Интересное

Известная провидица заявила, что с Трампом происходит большая беда и всё закончится плачевно

Возможно, слухи о его кончине, которые в итоге не подтвердились, – это только начало.
Новости России

Липецкого учителя шокировал букет от родителей учеников с траурной лентой

Родители учеников школы в селе Боринское Липецкого района подарили...

Последние новости

Новости России

Семья раскрыла жуткие детали об убитой матери двоих детей в Ростове

Мать 39-летней Алены Редько, найденной убитой  в Ростове-на-Дону в лесополосе...
Происшествия

Очевидцы сообщили о кровавой драке в Рязани

По словам пользователей соцсети, участниками конфликта стали две женщины и мужчина. Последний получил ножевое ранение. 
Новости России

Военкор Коц заявил, что главная победа Путина в Китае связана с Украиной

Поездка президента Владимира Путина в Китай закрепила консенсус Глобального...
Новости России

Под Волгоградом нашли мумию пропавшей при странных обстоятельствах дамы без ноги

В Светлоярском районе Волгоградской области нашли мумифицированное тело, вероятно,...
Происшествия

Мотоциклист попал в ДТП в Рязани, на месте скорая помощь

По словам рязанцев, авария случилась на перекрёстке улицы Дзержинского и Ленинского комсомола.
Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Общество

Рязанцев предупредили о проверках счётчиков горячей воды

В сентябре 2025 года специалисты будут работать на улице Крупской.
Новости России

Липецкого учителя шокировал букет от родителей учеников с траурной лентой

Родители учеников школы в селе Боринское Липецкого района подарили...