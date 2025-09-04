В Екатеринбурге свадьба закончилась массовым отравлением

Молодожены и их семьи массово отравились на свадьбе в коттедже Olymp Hall в Екатеринбурге, пишет издание E1.RU .

Торжество прошло 29 августа. По словам одной из пострадавших, отравились 15 человек, среди них трое детей. Им стало плохо через день после гуляний. Взрослых госпитализировали в больницу № 40, детей — в больницы № 15 и 9. Почти всем диагностировали норовирусную инфекцию.

«Молодоженам вернули часть стоимости банкета. Там вину не признают, просили никому в больницах не говорить, где мы были», — рассказала гостья свадьбы.

Она уточнила, что в тяжелом состоянии семь человек.

При этом в коттедже Olymp Hall заявили, что отдыхающие могли подцепить инфекцию в другом месте.