В Екатеринбурге суд выпустил на свободу кровавого киллера

Свердловский областной суд смягчил наказание для личного киллера рейдера Павла Федулева Виталия Пильщикова, пишет E1.RU.

Осужденному предстояло провести в колонии строгого режима четыре с половиной года. Ему заменили этот срок на принудительные работы. Он будет жить в исправительном центре.

Одно из громких преступлений с участием Пильщикова произошло в 90-х, когда киллер с подельником убили делового партнера Федулева на глазах у семьи, а также бизнесмена с охранником и милиционером.

Адвокат Сергей Колосовский пояснил, что суд действует согласно закону, поскольку осужденный отсидел не меньше половины срока для замены принудительными работами.

В 2011 году Пильщикова отправили в колонию на 24,5 года. Вскоре ему добавили к этому еще четыре месяца.