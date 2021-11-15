В Екатеринбурге суд оправдал экс-полицейских, которых обвиняли в изнасиловании

Ленинский районный суд в Екатеринбурге оправдал полицейских, которых обвиняли в изнасиловании девушки в патрульной машине, рассказала E1.RU адвокат обвиняемых Светлана Брагина.

По ее словам, это произошло утром в понедельник, 15 ноября. В суде пояснили, что такое решение было принято в связи с отсутствием состава преступления.

Инцидент произошел в ночь на 18 августа 2019 года около здания по улице Чайковского. Утверждалось, что трое сотрудников ППС, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, надругались над ней в служебном автомобиле.

Первый суд дал обвиняемым по шесть лет колонии. Однако вскоре одна из девушек, работавших на обвиняемого в сутенерстве Александра Колосова рассказала, что потерпевшая занималась проституцией и оговорила полицейских по указанию сутенера. Утверждается, что стражи порядка мешали бизнесу Колосова.

Ранее адвокат обвиняемых подчеркивала, что пострадавшая имела половые контакты в тот же день после «изнасилования» и вела себя не так, как жертвы сексуального насилия.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в Областном суде.

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