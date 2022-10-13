В Екатеринбурге спасают второклассника, который разбил голову в школе

В школе № 16 в Асбесте второклассник разбил голову на лестнице, за его жизнь борются врачи, пишет E1.RU.

По предварительной версии, после ужина в группе продленного дня мальчик поскользнулся и ударился головой. Его бабушка говорит, что ей сообщили о травме мальчика лишь спустя час.

«Учитель мне позвонила и сказала, что Гоша уже час не может успокоиться, плачет, попросила забрать его из школы. <…> Ребенок был никакой просто, голова синяя. Было видно, что ему нужна помощь», – отметила женщина.

В итоге ребенка госпитализировали в девятую больницу Екатеринбурга, где ему провели первую операцию. Выяснилось, что у мальчика было кровоизлияние в мозг.

«Я спросила у учительницы, почему скорую не вызвали. Единственное, что она мне ответила: «Он же сознание не потерял», – пояснила бабушка.

В причинах случившегося разбираются сотрудники полиции. В региональном министерстве образования рассказали, что после падения об инциденте оповестили родителей. Вскоре в школу пришла бабушка, которая отказалась передать ребенка медикам для осмотра и сказала, что сделает это сама.

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