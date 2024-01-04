Четверг, 4 января, 2024
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В Екатеринбурге разгорелся скандал из-за учеников гимназии в женских платьях

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В 104-й гимназии Екатеринбурга разгорелся скандал из-за праздничного концерта, на котором мальчики выступили в женских платьях, пишет E1.RU.

В администрации города пояснили, что видео с их участием сняли на новогоднем спектакле «Дом хрустальный».

«Там были эти три мальчика, которые надели платья. По сюжету им Дед Мороз дал какую-то штуку, и они телепортировались, попали на танец девочек. Чтобы быть похожими на девочек, и чтобы их приняли, они надели платья», — пояснила одна из очевидцев.

На руководителей гимназии обрушилась критика – некоторые посчитали постановку пропагандой ЛГБТ*.

«На фото фрагмент из спектакля, где герои оказываются в мюзикле «В джазе только девушки», – пояснили в мэрии Екатеринбурга.

Там отметили, что о нетрадиционных ценностях речь в постановке не идет. По сюжету герои также оказываются в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Карнавальная ночь».

*Деятельность запрещена на территории России.

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