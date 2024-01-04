В Екатеринбурге разгорелся скандал из-за учеников гимназии в женских платьях

В 104-й гимназии Екатеринбурга разгорелся скандал из-за праздничного концерта, на котором мальчики выступили в женских платьях, пишет E1.RU.
В администрации города пояснили, что видео с их участием сняли на новогоднем спектакле «Дом хрустальный».
На руководителей гимназии обрушилась критика – некоторые посчитали постановку пропагандой ЛГБТ*.
Там отметили, что о нетрадиционных ценностях речь в постановке не идет. По сюжету герои также оказываются в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Карнавальная ночь».
*Деятельность запрещена на территории России.