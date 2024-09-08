В Екатеринбурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов у складов Ozon

Полицейские провели очередной рейд по поимке нелегальных мигрантов возле складских помещений Ozon в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в социальных сетях, пишет URA.RU.

«Очередной рейд силовиков был направлен на поимку мигрантов-нелегалов. Проверки проходили, как и ранее, у складов Ozon. Все нарушившие российское законодательство будут депортированы», — сообщает telegram-канал «Дно Исети». На видео, опубликованном в сети, видно, что проверкам подверглись более 50 человек, среди которых были выходцы из стран СНГ и Африки.

Корреспондент URA.RU обратился в полицию Екатеринбурга за комментарием, но там заявили, что не участвовали в рейде. Запрос также был направлен в ФСБ.