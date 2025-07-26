В Екатеринбурге простились с таксисткой, которую зверски убили в машине

На Западном кладбище в Екатеринбурге похоронили 38-летнюю таксистку Екатерину, которую зверски убили в машине на Пермском тракте, пишет E1.RU.

По данным издания, проститься с ней пришла ее единственная 11-летняя дочь, мама и бабушка.

Как рассказали друзья Екатерины, ее лицо было изуродовано, поскольку нападавший нанес жертве более 80 ножевых ранений.

«Во время прощания гроб был открыт — родные Кати хотели посмотреть на нее в последний раз», — говорится в публикации.

Тело женщины нашли на Пермском тракте в брошенном авто 19 июля. По версии силовиков, она познакомилась в соцсетях с мужчиной, пара договорилась о встрече. Почти в самом начале общения он напал на жертву и зарезал в машине. Вскоре его задержали.