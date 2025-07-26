Суббота, 26 июля, 2025
17.4 C
Рязань
Новости России

В Екатеринбурге простились с таксисткой, которую зверски убили в машине

powder

На Западном кладбище в Екатеринбурге похоронили 38-летнюю таксистку Екатерину, которую зверски убили в машине на Пермском тракте, пишет E1.RU.

По данным издания, проститься с ней пришла ее единственная 11-летняя дочь, мама и бабушка.

Как рассказали друзья Екатерины, ее лицо было изуродовано, поскольку нападавший нанес жертве более 80 ножевых ранений. 

«Во время прощания гроб был открыт — родные Кати хотели посмотреть на нее в последний раз», — говорится в публикации.

Тело женщины нашли на Пермском тракте в брошенном авто 19 июля. По версии силовиков, она познакомилась в соцсетях с мужчиной, пара договорилась о встрече. Почти в самом начале общения он напал на жертву и зарезал в машине. Вскоре его задержали.

Самые читаемые материалы

Новости России

В Брянске подросток зверски убил забеременевшую от него девочку

Представитель цыганской диаспоры в Брянске убил забеременевшую от него...
Новости Рязани и области

Суд лишил выплат вдову погибшего на СВО рязанца Георгия Костырко

Бывшую супругу бойца признали недостойной льгот и выплат. Суд установил, что брак был заключён с корыстной целью, а военнослужащий хотел развестись.
Новости России

Иеромонах Макарий призвал SHAMAN и Мизулину не грешить и покаяться 

Клирик Русской православной церкви иеромонах Макарий назвал отношения SHAMAN и Екатерины Мизулиной смертным грехом. Он осудил публичное сожительство без брака и призвал либо прекратить связь, либо обвенчаться для искупления.
Экология, природа, животные

Бабочку-вампира обнаружили в Рязани ученые-экологи

Калиптра, ночная бабочка из семейства Erebidae с причудливым вырезом светло-серых крыльев, давно известна нападениями на человека и животных. Своим твердым, зазубренным на конце хоботком она приспособилась прокалывать плотную кожуру фруктов и кожу млекопитающих, по-вампирски высасывая кровь.
Культура и события

Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.

Последние новости

Новости России

В Обнинске дети начали играть и купаться в лужах после потопа

В затопленном после сильного дождя Обнинске дети начали играть...
Культура и события

Исторический фестиваль «Поле брани» прошел на городище Старая Рязань

Впервые в этом году разбили открытый лагерь исторических реконструкторов. В нем представлены несколько видов шатров: для собраний, пиров, одного человека и целой компании.
Происшествия

При перевозке пассажиров теплоход нарушал правила прогулок на Оке

На момент проверки у организации истекли сроки действия пассажирского свидетельства, свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна. При этом судовое санитарное свидетельство и вовсе отсутствовало. Экипаж судна не был застрахован.
Общество

Три человека заблудились в Шацком районе, спасти их помогли волонтеры

Волонтеры определили местоположение заблудившихся в районе поселка Выша. Данные передали в ЕДДС Шацкого района.
Происшествия

На въезде в Рязани у Дягилевского поста произошло ДТП, образовалась пробка

Около Дягилевского поста ДПС столкнулись автомобили Skoda и BMW. По информации очевидцев, обе машины получили незначительные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Медицина

Девочка-подросток из Рязани одна из первых в России получила лекарство от фенилкетонурии

Фенилкетонурия — наследственное заболевание, при котором нарушается обмен белка в организме. Осложнениями при болезни могут быть неврологические нарушения, нарушения работы органов зрения, слуха и многое другое. Дети с этим заболеванием признаются инвалидами.
Происшествия

Обгон через двойную сплошную привел к аварии в Рязанской области

Перед селом Дубровичи примерно в 10:50 автомобиль совершил обгон через двойную сплошную. В результате маневра произошло ДТП.
Общество

Уборочная кампания в Михайловском округе началась с молитвы

Отец Димитрий отслужил молебен о даровании благоприятной погоды, крепких сил и богатого урожая. В своём напутственном слове батюшка подчеркнул, что труд хлебороба — это не только физическая работа, но и дело, требующее мудрости, терпения и упования на Бога.