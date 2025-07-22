В Екатеринбурге пожаловались на парня, который держит в страхе целый район

Жители Пионерского в Екатеринбурге пожаловались на молодого человека, который держит в страхе целый район, пишет E1.RU .

По словам очевидцев, агрессивный парень часто гуляет по улице Сулимова, возле детского сада № 180, в торговом центре «Парк Хаус» и Основинском парке.

«Парень кидается на людей, разговаривает сам с собой и выкрикивает угрозы», — говорится в публикации.

Екатеринбуржцы предположили, что молодой человек может быть психически нездоров. Чаще всего он выбирает в качестве жертв женщин или детей.

«Средь бела дня, когда я вышла из магазина, он шел навстречу и просто ударил мне кулаком в висок!» — пожаловалась местная жительница.

Как утверждают в соцсетях, недавно прохожий задержал неадеквата. В полиции уточнили, что заявление по факту агрессивного поведения мужчины зарегистрировано.