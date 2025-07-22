Вторник, 22 июля, 2025
23.7 C
Рязань
Новости России

В Екатеринбурге пожаловались на парня, который держит в страхе целый район

powder
Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik

Жители Пионерского в Екатеринбурге пожаловались на молодого человека, который держит в страхе целый район, пишет E1.RU.

По словам очевидцев, агрессивный парень часто гуляет по улице Сулимова, возле детского сада № 180, в торговом центре «Парк Хаус» и Основинском парке.

«Парень кидается на людей, разговаривает сам с собой и выкрикивает угрозы», — говорится в публикации.

Екатеринбуржцы предположили, что молодой человек может быть психически нездоров. Чаще всего он выбирает в качестве жертв женщин или детей.

«Средь бела дня, когда я вышла из магазина, он шел навстречу и просто ударил мне кулаком в висок!» — пожаловалась местная жительница.

Как утверждают в соцсетях, недавно прохожий задержал неадеквата. В полиции уточнили, что заявление по факту агрессивного поведения мужчины зарегистрировано.

Самые читаемые материалы

Новости России

Экс-участник группы The Hatters Рулёв погиб вместе с женой в ДТП 

35-летний Рулёв ехал за рулём мотоцикла, столкнувшегося с автомобилем, его 33-летняя жена была пассажиром. 
Новости России

Россия готовится закрыть небо, Украина рискует остаться без главного оружия

Россия может в ближайшее время получить эффективное средство для нейтрализации массированных атак беспилотников.
Новости России

Стали известны детали гибели артиста балета Дмитриева в Таиланде

Сумму для перевозки тела артиста театра «СахаОпераБалет» в Якутии...
Новости России

Интернет-челлендж «Беги или умри» уносит жизни подростков в Подмосковье

В Подмосковье распространяется смертельно опасный челлендж «Беги или умри». Несколько подростков уже погибли, перебегая дорогу перед автобусами.
Новости мира

Россия перестала быть вежливой, НАТО в напряжении ждёт «Орешник»

Китайское издание Sohu прокомментировало действия России после поставок оружия Украине. Москва заявила о праве на удары по странам НАТО.

Последние новости

Общество

Павел Малков подписал постановление об увеличении размер региональной выплаты контрактникам до 1 млн рублей

Увеличение единовременной денежной выплаты ждет тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ. Раньше региональная выплата составляла 400 тыс. рублей, теперь – 1 миллион рублей.
Новости России

Девочки, которых подменили в роддоме под Пермью, нашли матерей спустя 39 лет

Вероника Швецова и Татьяна Савельева, которых подменили в роддоме...
Транспорт и дороги

В Рязанской области отремонтируют 26,7 км дорог на школьных маршрутах

В настоящее время по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют трассу Пехлец – Кораблино – Скопин в Кораблинском округе. Работы ведутся на двух участках: первый проходит от поселка Газопровод до железнодорожной станции «Кораблино», второй – мимо деревень Залесно-Чулково, Крутое, Щелево, Новоселово и села Яблонево.
Новости России

Эксперт Дандыкин перечислил признаки готовящегося наступления ВСУ

Киев решил возобновить переговорный процесс, чтобы, вероятно, подготовиться к...
Новости России

В Екатеринбурге пешеход в одних трусах бросался на машины

В центре Екатеринбурге полуголый пешеход бросался на машины на оживленном...
Происшествия

Журналиста Михаила Комарова подозревают в вымогательстве денег у адвоката

По версии следствия, Михаил Комаров вымогал у представителя местного адвокатского сообщества, угрожая ему распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
Культура и события

В Рязани пройдут гастроли Московского театра «Русская песня» со спектаклем «Калина красная»

Сюжет этой щемящей душу человеческой истории остался неизменен: вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке «Горе», отсидев срок в колонии, отправляется в деревню к Любе Байкаловой, с которой познакомился по переписке.
Экономика и бизнес

Около 90 кг колбасы изъяли из оборота в Рязанской области

В некоторых образцах выявлены микробиологические загрязнения и незаявленные компоненты (соя, мясо птицы). Продукция не соответствует техрегламентам ЕАЭС.