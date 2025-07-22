В Екатеринбурге пожаловались на парня, который держит в страхе целый район

Жители Пионерского в Екатеринбурге пожаловались на молодого человека, который держит в страхе целый район, пишет E1.RU.
По словам очевидцев, агрессивный парень часто гуляет по улице Сулимова, возле детского сада № 180, в торговом центре «Парк Хаус» и Основинском парке.
Екатеринбуржцы предположили, что молодой человек может быть психически нездоров. Чаще всего он выбирает в качестве жертв женщин или детей.
Как утверждают в соцсетях, недавно прохожий задержал неадеквата. В полиции уточнили, что заявление по факту агрессивного поведения мужчины зарегистрировано.