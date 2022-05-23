В Екатеринбурге полностью голый мужчина домогался до женщины в лифте

В Екатеринбурге в доме на улице Рощинской полностью обнажённый мужчина домогался до матери своего знакомого в лифте. Об этом пишет «Инцидент Екатеринбург».

Как рассказали очевидцы, мужчина выпивал у приятеля в квартире, пришла его мать и стала выгонять гостя.

«Он не придумал ничего лучше, чем начать ее домогаться, это происходило уже в лифте», — уточнили свидетели ЧП.

На помощь пришли жильцы дома, который облили нападавшего из баллончика. Позже дебошира задержали полицейские.

В пресс-служба УМВД отметили, что по факту случившегося проводится проверка. Пока задержанный привлечён к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Фото: Инцидент Екатеринбург