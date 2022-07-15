В Екатеринбурге полиция проверяет блогершу, посадившую за руль годовалого младенца

В Екатеринбурге полиция проверяет известную уральскую блогершу Александру Коршунову, которая посадила за руль годовалого сына и сняла поездку на видео, сообщает портал E1.RU.

Ролик девушка выложила в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как мальчик стоит на коленях у мамы и держит руль, нажимая кнопки на приборной панели.

Пользователей Сети возмутило поведение девушки: в комментариях подписчики написали, что она не думает о безопасности ребёнка. Блогерша ответила, что ехала по деревне.

Сейчас ГИБДД Екатеринбурга проверяет видео Коршуновой.