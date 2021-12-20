В Екатеринбурге подростки запинали молодого отца, который спешил домой к семье

Вечером, в пятницу, 17 декабря двое подростков жестоко избили жителя Екатеринбурга, пишет E1.ru.

По словам очевидцев, молодой человек после рабочей смены взял продуктов в магазине и пошел в сторону дома на Горнистов. В темном переулке на него напали злоумышленники.

«Через минуту этого молодого человека запинывали два подростка, 16–17 лет с виду. <…> У молодого человека лицо вдребезги», – рассказал один из свидетелей.

Лежащий под ударами молодой человек начал громко кричать. Как стало известно, потерпевший спешил домой, чтобы скорее уложить спать ребенка вместе с женой.

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В итоге нападавшие ничего не забрали – только разбросали продукты из магазина по снегу. Полиция проводит проверку по факту получения заявителем телесных повреждений, а также устанавливает лиц, причастных к инциденту.