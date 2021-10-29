В Екатеринбурге подростки сломали челюсть майору полиции

Правоохранители задержали троих подростков в Екатеринбурге, которые напали на одетого в штатское майора полиции, пишет E1. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места событий.

По предварительной версии, сначала злоумышленники дезориентировали стража порядка струей перцового. После этого парни принялись методично избивать жертву.

Предположительно, подростки искали жертву для ограбления. Они обратили внимание на стоявшего с телефоном в руках мужчину.

При этом они не стали грабить потерпевшего, а просто изуродовали ему лицо, сломав верхнюю и нижнюю челюсти.