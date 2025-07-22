В Екатеринбурге пешеход в одних трусах бросался на машины

В центре Екатеринбурге полуголый пешеход бросался на машины на оживленном перекрестке улиц Белинского и Декабристов, пишет E1.RU .

По словам очевидцев, мужчина выбежал на дорогу и стал кидаться на проезжающие мимо автомобили. При этом одну из машин он остановил, после чего залез в салон. Водитель и пассажирка так испугались, что даже выскочили из авто.

После этого пешеход вышел из машины и бросился на другую. Он схватился за ручку двери, но водитель не остановился.

«Неадеквата протащило на несколько метров по асфальту. С него даже слетели штаны», — говорится в публикации.

Оставшись в одних трусах, он продолжил ловить авто и бросаться на них. Вскоре на место случившегося прибыли сотрудники полиции.