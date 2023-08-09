Жители Екатеринбурга заставили извиняться двух парней, который преследовали девочек, пишет E1.RU.

Подруги рассказали, что мужчины пристали к ним в трамвае, когда они возвращались домой на Сортировку.

«Когда мы им отказали в знакомстве, их слова были следующими: «Эй, слышь ты, я тебе нормально сказал, что познакомиться хочу», – отметила одна из потерпевших.

Девочки стали записывать происходящее на видео. Тогда южане подбежали к ним и стали вырывать телефон из рук и требовали удалить ролики. Подруги убежали от них.

Ролик увидели в соцсетях активисты, которые решили заступиться за детей. Они нашли парней и пришли к ним толпой, заставив нападавших извиниться. Следователи проводят проверку.