В Екатеринбурге отец приехал в суд, чтобы посмотреть в глаза убийце 11-летней дочери

Отец 11-летней дочери, которую изнасиловал и убил Владимир Александров, приехал в Екатеринбург, посмотреть в глаза фигуранту, пишет E1.RU.
Школьница ушла гулять 30 августа 2024 года и пропала в Нижнем Тагиле. Спустя несколько дней стало известно, что она погибла. Вскоре 40-летний сосед признался, что изнасиловал девочку, а чтобы скрыть это, выследил ее, когда она пошла домой, спустился в подвал и задушил.
Отец жертвы требует пожизненного наказания для преступника.
По данным издания, Александров имеет судимости и был на СВО, вернулся недавно и планировал снова уехать на фронт. Его вычислили благодаря поквартирному обходу.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники