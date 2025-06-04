В Екатеринбурге отец приехал в суд, чтобы посмотреть в глаза убийце 11-летней дочери

Отец 11-летней дочери, которую изнасиловал и убил Владимир Александров, приехал в Екатеринбург, посмотреть в глаза фигуранту, пишет E1.RU.

Школьница ушла гулять 30 августа 2024 года и пропала в Нижнем Тагиле. Спустя несколько дней стало известно, что она погибла. Вскоре 40-летний сосед признался, что изнасиловал девочку, а чтобы скрыть это, выследил ее, когда она пошла домой, спустился в подвал и задушил.

Отец жертвы требует пожизненного наказания для преступника.

«Он писал мне извинительные письма. Там бред. Свою вину он признает», — отметил мужчина.

По данным издания, Александров имеет судимости и был на СВО, вернулся недавно и планировал снова уехать на фронт. Его вычислили благодаря поквартирному обходу.