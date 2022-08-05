В Екатеринбурге отец оставил сиротой 5-месячного сына, убив себя и жену

Жители Екатеринбурга нашли тело молодого мужчины Никиты Гусева, который упал с 16-го этажа, пишет E1.RU.

Трагедия произошла утром 4 августа в одном из домов на улице Бебеля. По предварительной версии, перед этим мужчина воткнул нож в сердце своей жене. У погибший супругов остался пятимесячный сынишка. По словам подруги, 19-летняя девушка собиралась порвать отношения.

«Хотела сообщить Никите, что разводится с ним. Вместе они прожили около года, у них недавно родился мальчик. Но отношения были очень тяжелые», – рассказала знакомая погибшей.

Знакомые 23-летнего парня пояснили, что у семьи были финансовые трудности, поскольку он набрал кредитов и назанимал денег. На его страничке в соцсети в качестве любимой цитаты указана следующая фраза: «Вчера — мечта, сегодня — цель, завтра — реальность».

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют эту историю.