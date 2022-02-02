В Екатеринбурге отчим зверски убил 5-летнюю падчерицу из мести возлюбленной

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в убийстве падчерицы, сообщает СК.

Инцидент произошел в пятницу, 28 января. По предварительной версии, накануне мужчина сильно поругался с ее матерью.

В итоге отчим дождался, пока женщина уйдет на работу. В это время злоумышленник вымещал свою злость на пятилетней девочке, и в итоге забил ее до смерти.

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Мама погибшей обратилась в полицию лишь через несколько часов. Расследование продолжается, буйному отчиму грозит серьезный срок за содеянное.