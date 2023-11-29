Жительница Екатеринбурга рассказала изданию E1.RU, что ее десятилетнего сына избили одноклассники.
Инцидент произошел 20 ноября. По словам мамы, мальчик решил проводить до дома подругу. Тогда другие ребята стали подшучивать и называть их женихом и невестой. Вскоре на ее сына напал один из парней. Сначала он ударил мальчика кулаком по лицу, однако тот дал отпор обидчику.
Ее сын плакал и сказал: «Лежачих не бьют!», однако его обидчик ответил, что их «добивают».
Родители привезли пострадавшего в больницу, где у него обнаружили ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника. Его мама написала заявление в полицию.