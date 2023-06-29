В Екатеринбурге нашли мертвым шестилетнего мальчика в спортивной сумке

В Екатеринбурге нашли мертвым шестилетнего мальчика, который считался пропавшим без вести, сообщил телеграм-канал SHOT.

Ребенка обнаружили в спортивной сумке на территории гаражного комплекса.

По подозрению в убийстве задержали его опекуншу – преподавателю семейной школы «Лукоморье» Веронику Наумову. Она призналась, что сложила тело в сумку и в гаражи рядом с домом.

Женщина назвали причиной трагедии несчастный случай. По оценкам судмедэкспертов, мальчик умер несколько месяцев назад.

Наумова скрывала факт его пропажи и выкладывала в соцсети старые фото ребенка. По данным издания, в понедельник она пришла в полицию и заявила, что мальчик сбежал.