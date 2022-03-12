В Екатеринбурге мусоровоз насмерть задавил 86-летнего пенсионера

Днём 12 марта на улице Авиационной Екатеринбурга мусоровоз КамАЗ насмерть задавил 86-летнего пенсионера во дворе дома № 65/3, сообщает E1.RU.

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Гибель мужчина подтвердили в региональном ГИБДД. 48-летний водитель грузовика двигался по дворовой территории задним ходом. Не убедившись в безопасности манёрва, водитель наехал на жильца дома.

Пенсионер 1936 года рождения умер на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Водитель мусоровоза имеет 30-летний стаж. По его словам, во время движения назад он сигналил, смотрел в зеркала. Пешехода он заметил, когда протащил его несколько метров по дороге.