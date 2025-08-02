32-летняя Мариана из Екатеринбурга, недавно ставшая мамой, получила перелом позвоночника, пытаясь повторить опасный интернет-челлендж. Как сообщает SHOT, девушка вдохновилась популярным трендом в соцсетях, где участницы, стоя на шпильках, пытаются удержать равновесие на нестабильных предметах под музыку американской рэперши Ники Минаж.

Мариана решила выполнить задание без видеомонтажа и позвала подругу-фотографа. Надев туфли на высоких каблуках, она встала на одну ногу на кастрюлю, на которую была установлена банка детской смеси. Баланс удержать не удалось — девушка упала со столешницы прямо на пол.

После падения Мариана обратилась в больницу, где врачи диагностировали у неё перелом позвонка. К счастью, травма оказалась неосложнённой.

Теперь ей предстоит пройти восстановление: три месяца она должна носить поддерживающий корсет за рулём автомобиля и делая домашние дела.