В Екатеринбурге многодетного отца спас от выдворения из России один звонок

Жителя Каменска-Уральского и отца семерых детей Виктора Шилова спас от выдворения из России звонок следователя, пишет E1.RU.

Мужчина родился в русской семье в Узбекской ССР, последние 22 года он прожил на Урале. Из-за проблем с документами ему отказали в убежище и купили билет в Узбекистан. Во вторник он уже стоял на стойке регистрации в наручниках, но после звонка его освободили.

«Следователь говорит: «Как они тебя выдворяют? У тебя уже гражданство делают». Я не верил своим ушам», — отметил Шилов.

По его словам, сопровождающие и другие выдворенцы были шокированы таким развитием событий. Мужчина предположил, что его спас тот факт, что самолет задержали на три часа.

Сейчас он находится в центре временного содержания иностранных граждан и ждет, когда ему сделают паспорт.