В Екатеринбурге мигранты жестоко избили педагога и ее дочь на автобусной остановке

Рассматривается вариант с депортацией подростков-нарушителей, которые напали на двух женщин на автобусной остановке в Екатеринбурге, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте». Опубликован ролик с места событий.

По предварительной версии, все началось с конфликта в автобусе. Пятеро пассажиров стали приставать к девушке и наносить пощечины. Она испугалась и позвонила матери-педагогу, чтобы та встретила ее на остановке. Там, как утверждается, злоумышленники стали бить женщин.

Известно, что одной из 48-летенй потерпевших предстоит перенести операцию, она получила травму головы и перелом ноги. Ее дочь попала в больницу с сотрясением мозга.

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По словам источника в силовых структурах, один из нападавших – выходец из Азербайджана, который находится в России по учебной визе. По его словам, он поругался с девушкой в автобусе, а на остановке ее мать начала снимать его на телефон, за что и «получила».

«Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Лица прикрывают — какой позор», – возмутился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он заявил, что нарушители «не должны жить в нашей стране», если они «им не нравится соблюдать закон».

