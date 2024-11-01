В Екатеринбурге мигрант изнасиловал девятиклассницу из Кургана

Полиция в Екатеринбурге задержала 20-летнего гражданина Таджикистана, который надругался над 15-летней соотечественницей, пишет E1.RU со ссылкой на источник.

Все случилось на съемной квартире в районе Новой Сортировки. Пара познакомилась в интернете, вскоре мужчина позвал школьницу в гости. При этом иностранец заехал за ней и сначала вел себя «по-джентльменски».

«Когда девушка отказала ему в близости, не придумал ничего лучше, чем угрожать ей ножом и принудить к сексу», — рассказал источник.

Утром насильник вызвал девочке такси домой. Пока ему вменяют нарушение правил пребывания в России, проводится проверка.

Потерпевшая живет и учится в Кургане.