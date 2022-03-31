В Екатеринбурге эксгибиционист ограбил магазин и показал девушке половой орган

В магазине Екатеринбурга на видео попал необычный случай с участием двух мужчин, которые украли аккумулятор, пишет E1.ru.

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Инцидент произошел 13 марта в автомагазине на Восточной. Однако сотрудники заметили пропажу лишь спустя 11 дней.

По словам одного из них, у входа в торговое помещение злоумышленники побили бутылки с пивом. После этого они встретились с девушкой. Во время разговора один их парней расстегнул штаны и продемонстрировал девушке половой орган. Вскоре вся компания ушла прочь от магазина.

Оказалось, что до этого приятелям удалось незаметно присвоить себе аккумулятор стоимостью почти 40 тысяч рублей, когда в торговом зале было пусто. Сообщение о преступлении зарегистрировано в отделе полиции № 7.