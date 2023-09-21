Четверг, 21 сентября, 2023
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В Екатеринбурге из детского сада массово увольняются воспитатели

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Из детского сада № 463 на Вторчермете в Екатеринбурге увольняются сотрудники, пишет портал E1.RU.

Выяснилось, что из учреждения уходит половина воспитателей. Одна из мам рассказала, что на семь групп в садике приходится всего пять педагогов. При этом трое из них написали заявления об увольнении.

Также планируют уволиться делопроизводитель и несколько человек, работающих на кухне.

Родители назвали причиной случившегося отношение заведующей к педагогам, которая, по их словам, унижает и оскорбляет подопечных.

Заведующая садиком Анна Серебрякова утверждает, что продолжает общаться с воспитателями и надеется, что они изменят свое решение и останутся на рабочем месте.

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