В Екатеринбурге группа подростков избила до полусмерти восьмиклассника

22 марта в Екатеринбурге группа подростков от 14 до 16 лет жестоко избила 14-летнего ученика восьмого класса, сообщает портал E1.RU.

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По словам матери пострадавшего, хулиганы не в первый раз беспричинно нападают на школьников.

Восьмиклассника, как рассказывает женщина, окружили восемь человек и начали избивать, в том числе кастетом. В результате инцидента мальчика госпитализировали в больницу с травмой глаза, черепа, сотрясением мозга, переломом ребра.

«Он потерял сознание, обмяк, на нем просто скакали. Там был один подросток с ножом», — говорит мать потерпевшего.

В настоящее время полиция установила всех участников конфликта. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.