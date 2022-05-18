В Екатеринбурге голый мужчина пытался похитить трехлетнего мальчика

Житель Екатеринбурга в одних трусах устроил дебош во дворе дома на Постовского, 16а, пишет E1.RU.

Инцидент произошел, 17 мая. По словам очевидицы, мужчина приставал к окружающим, говорил бредовые вещи и разбил четыре машины.

«Пробежал передо мной, развернулся и начал обращаться к моему трехлетнему сыну. Сын нес одуванчики бабушке, а мужчина говорил: «Брось это! Это ядовитое! Я спасу тебя, принцесса!». Он схватил моего сына и побежал. Я его остановила. А дальше ужас!» – рассказала местная жительница.

К счастью, на место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленника. В этот момент мальчика забрал дедушка.