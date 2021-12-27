В Екатеринбурге футболиста задержали во время матча

В екатеринбургском спорткомплексе «Калининец» силовики задержали футболиста прямо во время матча по мини-футболу, сообщает E1.RU.

Выяснилось, что мужчина в 2008 году совершил разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и был приговорён судом к 3 годам колонии общего режима.

Однако он не явился на заседание и был объявлен в федеральный розыск. Все эти 13 лет мужчина занимался мини-футболом.

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Сейчас его доставили в СИЗО-1 для направления к месту отбывания назначенного наказания. Отмечается, что во время задержания мужчина не оказывал сопротивления.