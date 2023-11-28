В Екатеринбурге две мамы устроили кровавую драку возле детсада

Рядом с детским садом «Апельсинки» на улице Мехренцева в Екатеринбурге подрались две мамы, пишет E1.RU.

Поводом для конфликта стала переписка в соцсетях, где осуждалась потасовка между молодыми людьми в местном торговом центре. Утверждается, что одна из женщин оставила комментарий о национальности дерущихся, что возмутило другую.

В итоге ее оппонентка обвинила женщину в хамстве и назвала «дурой». На следующий день дамы случайно встретились возле дверей детсада и устроили потасовку.

Одна из екатеринбурженок утверждает, что ее били головой об стенку и приставили нож к щеке. Другая обвинила ее в клевете. В самом садике сообщили, что не в курсе конфликта между родителями.