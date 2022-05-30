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Понедельник, 30 мая, 2022

В Екатеринбурге банда мигрантов зверски избила молодого парня

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В Екатеринбурге банда мигрантов зверски избила молодого парня

На Химмаше в Екатеринбурге четверо мигрантов жестко избили местного жителя, пишет портал E1.RU.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая. По предварительной версии, в результате случившегося парень потерял сознание.

«Избили почти до смерти! Когда скорая приехала, оказалось, что его нужно реанимировать. Пять врачей в течение 30 минут пытались откачать парня», — рассказал очевидец.

По его словам, злоумышленников пытались остановить трое мужчин, однако те стали угрожать им ножами. В итоге неравнодушные прохожие подхватили камни и напирали в ответ, и нападавшие сбежали. В полиции пояснили, что конфликт носил бытовой характер.

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