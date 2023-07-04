Вторник, 4 июля, 2023
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В Екатеринбурге автомат по продаже воды убил подростка

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Юный житель Екатеринбурге погиб, получив удар током после того, как дотронулся до автомата по продаже воды, сообщил телеграм-канал SHOT.

По предварительной версии, 15-летний мальчик играл в футбол с друзьями. Во время игры мяч улетел через забор. Подросток перелезал через него и схватился за аппарат. В итоге его ударило током. Ребенок скончался на месте.

Предположительно, накануне его незаконно подключили к одной из частных электроустановок

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Стражи порядка разыскивают собственника автомата.

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