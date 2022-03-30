В Екатеринбурге арестовали женщину по делу о групповом изнасиловании ребенка

Чкаловский районный суд арестовал на два месяца 40-летнюю жительницу Екатеринбурга, которую подозревают в участии в групповом изнасиловании 15-летней школьницы, пишет E1.RU.

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Инцидент произошел 26 марта. Компанию женщине составили генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов и врач-онколог Иван Собачев.

«Подозреваемые утверждают, что никто девочку не удерживал, все было по согласию, а паспорта ее они не видели», – пояснил источник в силовых структурах.

По словам другого собеседника, никаких следов насилия на девочке не нашли. Проверяется версия, согласно которой школьница ушла сама, после чего вернулась со взрослыми парнем и девушкой, которые потребовали денег от присутствующих.

В квартире при обыске нашли бутылки из-под алкоголя и остатки веществ, похожих на наркотические.