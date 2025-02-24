В Екатеринбурге участника СВО с пробитой головой лишили выплат

Участника СВО Дмитрия Мацкевича с позывным Беднота, получившего серьезное ранение головы, лишили положенных ему выплат, пишет URA.RU .

Военный родом из Перми, в 2017 году его задержали с наркотиками и приговорили к 12 годам тюрьмы. Он отбывал наказание в Новой Ляле Свердловской области.

В 2023 году Мацкевич отправился на фронт и воевал в составе ЧВК «Вагнер». В марте он получил тяжелое ранение: осколочное слепое проникающее ранение черепа и головного мозга. У него образовалась дырка в голове.

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Сначала боец лечился в Перми, в апреле прошлого года он заключил контракт с Минобороны. В августе его контузило, военный утратил нормальную речь. На этот раз он проходил реабилитацию в Екатеринбурге.

«Несмотря на очевидную связь травмы с боевыми действиями, военно-врачебная комиссия отказала мне в выплатах, классифицировав контузию как заболевание», — сказал Мацкевич.

Боец намерен добиться пересмотра решения.