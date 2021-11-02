В Екатеринбурге школьницы рассказали, как их изнасиловали трое цыган

Три школьницы из Екатеринбурга дали показания по делу о групповом изнасиловании тремя цыганам из Троицка, пишет КП.

Как стало известно, 14-летняя и 15-летняя девочки познакомились с неизвестным мужчиной после школы, который предложил им «хорошо провести время» и выпить алкоголь на съемной квартире.

«Мы сообщили ему свой возраст. На это он ответил, что никто ничего не узнает. Потом сказал, что у него есть два друга, они тоже хотят пообщаться и у них есть машина», – рассказали потерпевшие.

Позже к ним присоединилась еще одна 15-летняя подруга. По словам одной из жертвой, она быстро опьянела, чем воспользовался злоумышленник.

«Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут. Я кричала, просила прекратить. Но он не реагировал. Я лежала и плакала», – призналась девочка.

Позже с ней вступил в половой акт другой мужчина. Ее подруга утверждает, что цыган предложил им по пять тысяч рублей за секс, однако им так и не заплатили. Под утро в квартиру нагрянула полиция. Одну из девочек разбудила следователь.

Две школьницы признались, что уже вступали в контакт с мужчинами ранее. Анкету с фотографией одной из потерпевших нашли на сайте интим услуг. Сейчас ранее не судимые мужчины находятся в СИЗО, им грозит до 15 лет лишения свободы.