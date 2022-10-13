В Екатеринбург привезли девушку, парализованную после обстрела Донецка

Раненную при обстреле Донецка 20-летнюю Инну Зарицкую привезли в Екатеринбург, пишет E1.RU.

Местные врачи спасли ей жизнь, однако крохотный осколок попал в позвоночник и задел спинной мозг. В итоге девушку парализовало.

Уральские врачи увидели видео, где пострадавшую увозят на скорой, и она жалуется, что не чувствует ног. Сейчас Инну Зарицкую восстанавливают в медицинском центре Ирины Волковой.

«Пройти мимо, посмотреть и забыть это видео я уже не смогла. Это то же самое, что пройти мимо лежащего человека на улице», – призналась Ирина Волкова.

Обстрел Донецка произошел 17 сентября. В результате погибли 7 человек, еще 17 получили ранения

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