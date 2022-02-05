В Дзержинске на многоэтажке образовалась огромная трещина

В городе Дзержинск Нижегородской области на многоэтажном доме № 1 «В» на проспекте Ленина появилась огромная трещина, сообщили горожане в социальных сетях.

По словам жильцов, из-за образовавшейся трещины в квартирах наблюдаются теплопотери, температура опускается на 16 градусов. Пользователи Сети предположили, что под домом появился карстовый провал.

Позже в Госжилинспекции региона заявили, что на доме не трещина, а деформационный шов, пишет портал «Открытый Нижний».

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Тем не менее, горадминистрация и УК начали разбираться в ситуации.