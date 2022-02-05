-12.9 C
Рязань
Суббота, 5 февраля, 2022

В Дзержинске на многоэтажке образовалась огромная трещина

spot_img
На главнуюНовости мира

В Дзержинске на многоэтажке образовалась огромная трещина

Александр Ильин
Фото: pixabay.com/images/id-2328289/
Предыдущая статьяВ Новосибирске на капоте «Волги» катался обнажённый мужчина

В городе Дзержинск Нижегородской области на многоэтажном доме № 1 «В» на проспекте Ленина появилась огромная трещина, сообщили горожане в социальных сетях.

По словам жильцов, из-за образовавшейся трещины в квартирах наблюдаются теплопотери, температура опускается на 16 градусов. Пользователи Сети предположили, что под домом появился карстовый провал. 

Позже в Госжилинспекции региона заявили, что на доме не трещина, а деформационный шов, пишет портал «Открытый Нижний».

Реклама

Тем не менее, горадминистрация и УК начали разбираться в ситуации. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,918ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img