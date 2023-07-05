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В двух точках Рязани 4 июля выявили загрязнение воздуха сероводородом

7info

Во вторник, 4 июля, экологические лаборатории выявили в двух точках Рязани превышения ПДК сероводорода, сообщила пресс-служба регионального министерства природопользования.

Передвижная эколаборатория, работавшая на улице Телевизионной, выявила 7 превышений ПДК сероводорода. Максимальная концентрация зарегистрирована в 22.40. Замеры, проводимые с 00.20 5 июля загрязнений уже не выявили.

Стационарный пост на улице Новосёлов в Дашково-Песочне выявил 2 превышения ПДК в период 23.40-24.00. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,2 ПДКмр. После этого времени превышений не зарегистрировано.

Ранее жители Рязани сообщили о неприятном запахе в городе.

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